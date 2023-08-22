В Чувашии «Лада» опрокинула УАЗ, два человека погибли и трое пострадали

Авария произошла поздно вечером 21 августа. Фото: МВД Чувашии

Вечером в понедельник, 21 августа, в 20.45 на шестом километре дороги «Чебоксары-Сурское» столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он на скорости врезался в автомобиль УАЗ. Последний от удара опрокинулся на дороге, сообщает МВД Чувашии.

В результате аварии на месте от полученных травм погибли водитель «Лады» и его 34-летняя пассажирка, другой пассажир выжил и нуждался в госпитализации. В больницу также увезли водителя УАЗа и ехавшую с ним 44-летнюю женщину.

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