В Казани запланировали реконструкцию речного вокзала

Планируется восстановить исторический облик здания речного вокзала в Казани Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани территория речпорта будет благоустроена, а сам речной вокзал реконструируют. Часть территории передадут предприятию «Флот Республики Татарстан». Об этом сообщил глава Миндортранса Татарстана.

«Будем наводить порядок и в здании речного вокзала. Будет ли это реконструкция или капитальный ремонт, предстоит проанализировать», — цитирует РБК Фарита Ханифова.

Как уточнил министр, строительные работы в казанском речпорту начнут в ближайшие несколько лет.

Отметим, что недавно главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина заявила, что планируется восстановить исторический облик здания речного вокзала. Пока оно недоступно для посетителей.

Ранее мэр Казани назвал речной порт позором столицы Татарстана.

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