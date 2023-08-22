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НовостиЗвезды22 августа 2023 4:49

В сентябре в Татарстане начнется показ фильма «Барби»

Кинотеатры будут делать это в рамках предсеансного обслуживания
Адам САГАЛ
Зарубежное кино будут показывать по предсеансному обслуживанию

Зарубежное кино будут показывать по предсеансному обслуживанию

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатрах Татарстана 9 сентября начнется показ голливудского фильма «Барби» (12+). Заведения Казани и Набережных Челнов уже начали анонсировать новинку.

Зарубежное кино с бюджетом в 100 миллионов долларов США будут показывать по предсеансному обслуживанию — перед фильмом «Фора X». Главные роли в «Барби» исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

Напомним, в 2022 году ряд крупных западных компаний приостановил прокат фильмов в России.

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