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НовостиОбщество21 августа 2023 13:44

В Казани в День города и республики откроют парк у набережной реки Ноксы

Он находится на территории ЖК «Светлая долина»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В течение дня в новом общественном пространстве организуют праздник с концертной программой и играми для детей.

В течение дня в новом общественном пространстве организуют праздник с концертной программой и играми для детей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани в День города и республики 30 августа откроют парк у набережной реки Ноксы. Он находится на территории ЖК «Светлая долина». Об этом на «деловом понедельнике» сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

В течение дня в новом общественном пространстве организуют праздник с концертной программой и играми для детей. Это мероприятие станет немаловажной частью праздника.

Отметим, в Казани на Дне города и республики выступит Клава Кока. Также хедлайнером праздника станет Jony. Здесь будут дежурить 1,5 тысячи правоохранителей.

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