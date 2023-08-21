В Казани в День города и республики будут дежурить 1,5 тысячи правоохранителей

30 августа на трех станциях метро Казани выставят дополнительные посты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Казани безопасность в День города и республики обеспечат 1,5 тысячи сотрудников полиции и войск нацгвардии, частных охранных предприятий, а также муниципальных служащих и сотрудников различных предприятий и организаций. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замначальника полиции Управления МВД России по городу Александр Царевский.

По словам Царевского, на площадках организуют контрольно-пропускные пункты, а представители ГИБДД сориентируют по парковке автотранспорта. До начала мероприятия территорию обследуют специалисты-саперы и кинологи.

Помимо этого, на трех станциях метро выставят дополнительные посты. Царевский просит проявить бдительность в день праздника, своевременно принять меры безопасности, провести инструктажи с персоналом по действиям при возникновении ЧС и обнаружении подозрительных предметов.

Напомним, в Казани на Дне города и республики выступит Клава Кока и Jony.

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