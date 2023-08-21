В Татарстане пенсионерам старше 80 лет увеличили доплату к пенсии в два раза

Фиксированная часть пенсии после исполнения 80 лет удваивается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане свыше 140 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по республике.

Фиксированная часть пенсии после исполнения 80 лет удваивается. Ее размер в 2023 году составляет более 15 тысяч рублей. При этом перерасчет производится в беззаявительном порядке и устанавливается только получателям страховой пенсии по старости.

С 1 января текущего года размер фиксированной выплаты пенсии по старости без повышения составляет 7,5 тысячи рублей.

Напомним, в Татарстане с 1 августа пересчитают выплаты 250 000 пенсионерам, которые еще работают.

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