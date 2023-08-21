Аэропорт Казани принял четыре рейса из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы

В настоящее время московские аэропорты возобновили свою работу в штатном режиме. Фото: Алина НИЗАМОВА

Аэропорт Казани 21 августа принял четыре рейса из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы. С утра в столице Татарстана приземлились самолеты из Орска, Челябинска и Екатеринбурга.

В настоящее время московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» возобновил штатную работу, сообщает пресс-службы воздушных гаваней.

Отметим, ранее аэропорты столицы России временно закрыли из-за сообщения о беспилотнике. Пассажирам приземлившимся в Казани объяснили, что самолеты дозаправят и они отправится по месту назначения в Москву.

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