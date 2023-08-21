В новостройках Казани средняя цена «квадрата» возрастет до 200 тысяч рублей

В настоящее время застройщики уже фиксируют подорожание в пределах 10-30%. Фото: Александр ГЛУЗ

В Казани средняя цена квадратного метра в новостройках возрастет до 200 тысяч рублей. Эти изменения ожидаются в ноябре 2023 года, гласит исследование «Дом.РФ».

В настоящее время застройщики уже фиксируют подорожание в пределах 10-30%. Так, с апреля средняя цена «квадрата» выросла на 9%. При этом в июле удалось продать 1,6 тысячи квартир, когда с января по июнь этот показатель составлял 4,5 тысячи.

Главными причинами роста цен на жилье являются падение курса рубля по отношению к доллару и евро, инфляция, подорожание материалов, топлива и работ.

Отметим, ранее стоимость квадратного метра в новостройках столицы Татарстана составляла 190 тысяч рублей.

Напомним, в Казани за год стоимость социального жилья выросла на 38%.

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