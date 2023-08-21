Целью фестиваля является предоставление городской площадки для самовыражения талантливым творческим людям. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани 27 августа пройдет первый фестиваль уличных музыкантов. Его проведут на пешеходной улице Баумана. Об этом на «Деловом понедельнике» сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Целью мероприятия является предоставление городской площадки для самовыражения талантливым творческим людям. Благодаря фестивалю выстроится взаимодействие города с уличными музыкантами.

Мероприятие начнется в 17.00 на площадке у Академии наук Татарстана. Участников фестиваля отберут по итогам прослушивания, которое состоится 25 августа в КЦ «Московский».

Отметим, летом 2022 года заработала онлайн-платформа для уличных музыкантов «Арт-проспект». За этот период там зарегистрировались более 700 пользователей.

Напомним, в Казани Международный этнический фестиваль «Крутушка» стартует 25 августа.

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