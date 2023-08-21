В Казани на Дне города и республики выступит Клава Кока и Jony

Гостей и жителей города ждет концерт у центра семьи «Казан». Фото: Даниил ОПАРИН

В Казани на Дне города и республики 30 августа выступит Клава Кока. Также хедлайнером праздника станет Jony. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Гостей и жителей города ждет концерт у центра семьи «Казан». Праздничное мероприятие начнется в 17:00 и продлится до 22:00. Также в программу вошли выступления звезд татарской эстрады. Речь идет о Гузель Уразовой и Ришате Тухватуллине. Завершится вечер красочным салютом.

Отметим, JONY (Джахид Афраил оглы Гусейнли) является популярным исполнителем, автором хитов «Комета», «Титры», «Love Your Voice», «Аллея». А Клава Кока (Клавдия Высокова) позиционирует себя как артистка, блогер и ведущая. Ее популярными песнями являются «Покинула чат», «Краш», «Нокаут».

Напомним, в Казани во время съемки клипа музыкант из Нигерии упал в Волгу.

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