Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 7:28

В Казани во время съемки клипа музыкант из Нигерии упал в Волгу

Он не справился с управлением квадроцикла
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Находившиеся рядом друзья помогли парню и перевернули квадроцикл.

Находившиеся рядом друзья помогли парню и перевернули квадроцикл.

Фото: скриншот

В Казани во время съемки клипа музыкант из Нигерии Gee Baller упал в Волгу. Соответствующий фрагмент появился в социальных сетях.

На кадрах видно, как исполнитель сначала прочел англоязычный рэп, а затем сел на квадроцикл и попытался тронуться. Однако, выезжая на гору, он не справился с управлением и соскочил с транспортного средства прямо в реку.

Находившиеся рядом друзья помогли парню и перевернули квадроцикл. Рэпер не пострадал.

Отметим, Gee Baller несколько лет назад эмигрировал в Россию. Он выпустил несколько альбомов и несколько десятков композиций.

Напомним, ранее руководитель ВИА «Свет и тени» Сергей Майоров рассказал, как Элвин Грей получил переломы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram