В Казани во время съемки клипа музыкант из Нигерии упал в Волгу

Находившиеся рядом друзья помогли парню и перевернули квадроцикл. Фото: скриншот

В Казани во время съемки клипа музыкант из Нигерии Gee Baller упал в Волгу. Соответствующий фрагмент появился в социальных сетях.

На кадрах видно, как исполнитель сначала прочел англоязычный рэп, а затем сел на квадроцикл и попытался тронуться. Однако, выезжая на гору, он не справился с управлением и соскочил с транспортного средства прямо в реку.

Находившиеся рядом друзья помогли парню и перевернули квадроцикл. Рэпер не пострадал.

Отметим, Gee Baller несколько лет назад эмигрировал в Россию. Он выпустил несколько альбомов и несколько десятков композиций.

Напомним, ранее руководитель ВИА «Свет и тени» Сергей Майоров рассказал, как Элвин Грей получил переломы.

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