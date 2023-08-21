В Набережных Челнах открыли движение по продолжению Московского проспекта

С 20 августа по новой дороге помимо легковых автомобилей курсируют большие автобусы маршрутов №2 и №3. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах открыли движение по новой дороге – продолжению Московского проспекта. С 20 августа здесь помимо легковых автомобилей курсируют большие автобусы маршрутов №2 и №3.

Напомним, строительство продолжения Московского проспекта – долгожданный и масштабный для Набережных Челнов проект. Благодаря его реализации в городе будут разгружены проспект Мира и первая автодорога, где в часы пик образуются пробки.

Ранее в исполкоме Набережных Челнов анонсировали второй этап продолжения проспекта Московский.

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