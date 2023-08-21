С 10 октября по 30 ноября будет перекрыт заезд к зданию №24 (корпус 2) по улице Родины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на улице Адель Кутуя временно ограничат движение транспорта. Причиной стало строительство магистрального тепловода, сообщает Комитете внешнего благоустройства города.

Речь идет об участке от улицы Родины до здания №130 по улице Адель Кутуя. Там с 21 августа по 30 декабря полностью закроют проезжую часть. А с 10 октября по 30 ноября будет перекрыт заезд к зданию №24 (корпус 2) по улице Родины.

Кроме того, полное закрытие проезжей части запланировано от заезда к зданию №24 (корпус 2) по улице Родины до здания №181д по улице Адель Кутуя. Это ограничение будет действовать с 21 августа по 30 октября.

Также с 24 октября по 24 ноября полностью закроют дорогу возле здания №181д по улице Адель Кутуя, а с 21 августа по 30 декабря - от здания №181д по улице Адель Кутуя до улицы Даурской.

Напомним, в Казани движение по улице Энергетиков ограничат до конца октября.

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