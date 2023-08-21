Работникам КАМАЗа на 50% обновили меню

Повара готовили блюда, с помощью коллективной дегустации выбирали лучшие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во всех подразделений КАМАЗа 21 августа для работников будет презентовано новое меню. Оно разрабатывалось на протяжении нескольких месяцев. Повара готовили блюда, с помощью коллективной дегустации выбирали лучшие. В результате меню обновилось на 50%.

В камазовских столовых станут доступны оливье с курицей и яблоком, капуста по-корейски, брокколи под сыром, уха из белой рыбы, стейк из свинины, сырный суп и другие новинки. Помимо прочих можно будет отведать блюда, которые стали победителями конкурса рецептов среди работников предприятия - салат «Крабовый блюз», тушенные в сметане куриные биточки, «Мясо по-лиански».

Ранее мы сообщали, что сотрудники КАМАЗа на каждого первоклассника получат 4 тысячи рублей.

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