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НовостиПроисшествия21 августа 2023 4:51

Казанец отправлял интимные видео девочке из Сочи

За переписку в мессенджере с ребенком 23-летний житель Татарстана ответит в суде
Адам САГАЛ
Молодой мужчина полностью признал причастность к совершению преступления.

Молодой мужчина полностью признал причастность к совершению преступления.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Казани будет судим по обвинению в распространении порнографии и развратных действиях.

Как полагает следствие, 23-летний мужчина осенью 2022 года в одном из мессенджеров познакомился с 12-летней девочкой из города Сочи. Казанец вел с ребенком интимную переписку, а затем отправил ей кадры порнографического характера со своим участием и сказал девочке сделать то же самое, сообщает СУ СКР по РТ.

Молодой мужчина полностью признал причастность к совершению преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане будут судить бывшего адвоката за подделку документов.

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