Казанец отправлял интимные видео девочке из Сочи

Молодой мужчина полностью признал причастность к совершению преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Казани будет судим по обвинению в распространении порнографии и развратных действиях.

Как полагает следствие, 23-летний мужчина осенью 2022 года в одном из мессенджеров познакомился с 12-летней девочкой из города Сочи. Казанец вел с ребенком интимную переписку, а затем отправил ей кадры порнографического характера со своим участием и сказал девочке сделать то же самое, сообщает СУ СКР по РТ.

Молодой мужчина полностью признал причастность к совершению преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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