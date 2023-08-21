Казанец отправлял интимные видео девочке из Сочи

Молодой мужчина полностью признал причастность к совершению преступления.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Казани будет судим по обвинению в распространении порнографии и развратных действиях.
Как полагает следствие, 23-летний мужчина осенью 2022 года в одном из мессенджеров познакомился с 12-летней девочкой из города Сочи. Казанец вел с ребенком интимную переписку, а затем отправил ей кадры порнографического характера со своим участием и сказал девочке сделать то же самое, сообщает СУ СКР по РТ.
Молодой мужчина полностью признал причастность к совершению преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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