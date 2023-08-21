На Альметьевском тракте произошло ДТП с участием легковушки и двух грузовиков

У одной из фур сильно пострадала кабина Фото: принтскрин видео.

В Татарстане на Альметьевском тракте произошло серьезное ДТП - столкнулись легковушка и два грузовика. Инцидент случился на въезде в Набережные Челны.

Как сообщают очевидцы с места происшествия, у одной из фур сильно пострадала кабина, легковой автомобиль и второй грузовик опрокинулись в кювет.

Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП пока уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане после ДТП вспыхнули грузовик и легковушка.

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