На Альметьевском тракте произошло ДТП с участием легковушки и двух грузовиков

У одной из фур сильно пострадала кабина
Фото: принтскрин видео.
В Татарстане на Альметьевском тракте произошло серьезное ДТП - столкнулись легковушка и два грузовика. Инцидент случился на въезде в Набережные Челны.
Как сообщают очевидцы с места происшествия, у одной из фур сильно пострадала кабина, легковой автомобиль и второй грузовик опрокинулись в кювет.
Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП пока уточняется.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане после ДТП вспыхнули грузовик и легковушка.
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