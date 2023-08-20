С 2019 по 2023 год были приобретены пожарные автоцистерны, бульдозеры, универсальные лесопожарные комплексы, тракторы. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Минсельхоз Татарстана за пять лет получил по нацпроекту «Экология» 110 машин и 909 единиц оборудования. На эти цели из федерального бюджета выделено 265,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

С 2019 по 2023 год были приобретены пожарные автоцистерны, бульдозеры, универсальные лесопожарные комплексы, тракторы, квадроциклы, прицепные пожарные модули, воздуходувки, лесопосадочные агрегаты, лесные плуги, лесные культиваторы.

Кроме того, реализация регионального проекта «Сохранение лесов в республике» позволила улучшить качество лесовосстановительных работ и повысить эффективность охраны лесов от пожаров. Работа в этом направлении будет продолжена.

Напомним, в Казани утвердили проект планировки коттеджного поселка по улице Троицкий лес.

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