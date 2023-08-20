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НовостиПроисшествия20 августа 2023 10:19

В Казани во время забега «Ночная Казань» скончался один из участников

Речь идет о 37-летнем мужчине
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Скорая, медики и спасатели сделали все возможное, чтобы оказать своевременную помощь.

Скорая, медики и спасатели сделали все возможное, чтобы оказать своевременную помощь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани во время забега «Ночная Казань» скончался один из участников. Речь идет о 37-летнем мужчине, сообщают организаторы.

Участнику 10-километрвоого забега стало плохо. Скорая, медики и спасатели сделали все возможное, чтобы оказать своевременную помощь. Однако в больнице пациент скончался.

У участника имелась справка, которая разрешала участвовать в забеге. При этом мужчина не в первый раз был бегуном в подобных мероприятиях.

Напомним, в Казани прошел забег «Ночная Казань».

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