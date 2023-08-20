В Казани прошел забег «Ночная Казань»

Участники стартовали от экстрим-парка «Урам». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 19 августа прошел очередной забег «Ночная Казань». Любители спорта преодолели дистанцию в пять и десять километров, сообщают организаторы.

Участники стартовали от экстрим-парка «Урам». Маршрут более короткой дистанции протянулся до улицы Батурина, а длинной - до Центра семьи «Казан» и до исходной точки.

Помимо этого, для детей состоялся забег Timerkids на дистанции 300 метров, 600 метров и один километр. При этом мероприятие стало причиной перекрытия ряда улиц.

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