Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2023 12:21

В Татарстане в 2025-2026 годах могут построить ветропарк

Окончательное решение о реализации проекта на территории республики пока не принято
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пока в республике изучают для этого ее ветропотенциал и логистику.

Пока в республике изучают для этого ее ветропотенциал и логистику.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Ветроэнергетический дивизион Росатома может построить на территории Татарстана ветропарк. Республика рассматривается как одна из площадок реализации проекта в 2025-2026 годах. Окончательное решение по региону еще не принято.

Пока такие парки Росатома располагаются на юге страны. При выборе следующей площадке, в том силе и Татарстана, будет учитываться ветропотенциал территории, затраты на аренду земельных участков, готовность местных электросетей и логистика.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram