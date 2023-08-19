В Татарстане в 2025-2026 годах могут построить ветропарк

Пока в республике изучают для этого ее ветропотенциал и логистику. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Ветроэнергетический дивизион Росатома может построить на территории Татарстана ветропарк. Республика рассматривается как одна из площадок реализации проекта в 2025-2026 годах. Окончательное решение по региону еще не принято.

Пока такие парки Росатома располагаются на юге страны. При выборе следующей площадке, в том силе и Татарстана, будет учитываться ветропотенциал территории, затраты на аренду земельных участков, готовность местных электросетей и логистика.

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