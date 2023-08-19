Родион Карпов может стать первым заместителем главы Минпромторга Татарстана

Сейчас он занимает аналогичную должность в этом ведомстве, но только без приставки «первый». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зам главы Минпромторга Татарстана Родион Карпов в скором времени может получить к своей должности, которую занимает два последних года, приставку «первый». Сейчас он в ведомстве занимается тем, что курирует работу нескольких отделов - развития кадрового потенциала предприятий промышленности и торговли, сводный и аналитический отделы, отдел сопровождения инвестиционных программ в промышленности.

Но скоро поле его ответственности может возрасти. Сейчас кандидатура Карпова на пост первого заместителя главы ведомства находится на рассмотрении в администрации главы Татарстана, окончательное решение там примут до 1 сентября, сообщает «БИЗНЕС Online»,

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