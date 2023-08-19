Зрение восстанавливается быстрее: в Татарстане провели уникальную операцию по замене роговицы глаза

Новую технологию начали использовать в Республиканской клинической офтальмологической больнице. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Татарстанские врачи и до этого проводили операции на роговице глаза – кератопластику. Это когда делается полное сквозное иссечение поврежденного участка глазного яблока пациента. При этом сложная и трудоемкая процедура имеет ряд недостатков. Поэтому было решено использовать для этого новую технологию.

Врачи Республиканской клинической офтальмологической больницы (РКОБ) провели уникальную операцию по кератопластике с использованием материалов для восстановления роговицы. Была освоена возможность выборочно пересаживать слой или слои этой части глазного яблока.

«Теперь мы можем сохранять здоровые слои роговицы и заменять только поврежденные части. Преимуществом таких операций является меньшая хирургическая травматизация, отсутствие швов, более высокие зрительные результаты», – объяснила офтальмолог отделения микрохирургии РКОБ Наргиза Давлетшина.

Также новая технология позволяет пациенту быстрее восстанавливаться после операции, зрение также возвращается быстрее.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram