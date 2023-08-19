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НовостиПроисшествия19 августа 2023 8:28

Послали на помощь девочку с ДЦП: в Казани спасатели вытащили из воды тонущих подростков-инвалидов

В Казани спасли тонущих подростков-инвалидов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Их вовремя заметили спасатели. Они подплыли к тонущим подросткам на лодке и вытащили их из воды.

Их вовремя заметили спасатели. Они подплыли к тонущим подросткам на лодке и вытащили их из воды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в пятницу, 18 августа, на озере Комсомольское 16-летний подросток с диагнозом ДЦП на надувном круге заплыл за буйки и не мог самостоятельно вернуться на берег. Его родители послали за ним девочку-подростка, у которой также диагноз ДЦП.

Она смогла доплыть до мальчика, но сил обратно грести у нее уже не было. Подростков-инвалидов из воды достали спасатели. Они доставили их на берег на лодке.

«Место предназначено для купания. Тем не менее с родителями проведена беседа», - сообщили в МЧС Татарстана.

В ведомстве отметили, что в этом году на озере Комсомольское в Казани зафиксировано четыре происшествия на воде. В трех из них людей удалось спасти, а в одном случае человек утонул.

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