На время забега «Ночная Казань» в городе перекроют ряд улиц

Движение перекроют поздно вечером 19 августа. Фото: Андрей МИРЕЙКО

На время подготовки и проведения забега «Ночная Казань» в городе ограничат движение транспорта по ряду улиц.

Проехать нельзя будет по следующим участкам:

- С 23.30 19 августа до 0.40 20 августа по Кремлевской дамбе в направлении от ул.Батурина до ул.Декабристов.

- С 23.30 19 августа до 0.40 20 августа по ул.Декабристов в направлении от Кремлевской дамбы до ул.С.Хакима.

- С 23.30 19 августа до 0.40 20 августа по ул.Декабристов в направлении от ул.С.Хакима до Кремлевской дамбы.

- С 23.30 19 августа до 1.00 20 августа по Кремлевской дамбе в направлении от ул.Декабристов до ул.Кремлевской набережной.

С 23.00 19 августа до 1:.30 20 августа приостановят два направления движения на ул.Кремлевской набережной от ул.Батурина до ул.Саид-Галеева.

С 23.00 19 августа до 1.30 20 августа перекроют движение по двум направлениям на ул.Батурина от ул.Федосеевской до ул.Кремлевской набережной.

С 23.00 19 августа до 1.30 20 августа - два направления движения от ул.Ташаяк до площади Тысячелетия.

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