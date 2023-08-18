По словам Садыкова, нужно принять достойные и достаточные меры по поддержке студенческого и молодежного предпринимательства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане ежегодно до 1,5 тысячи человек безвозвратно уезжают из сел в города. Об этом во время презентации Клуба молодых предпринимателей республики сообщил глава Минмолодежи региона Ринат Садыков.

По его словам, молодые люди уезжают из сел, несмотря на то, что практически в каждом из них есть дома культуры. Активно идет их строительство и ремонт.

В связи с этим министр поставил задачу определить инвестиционную нишу и получить поддержку руководства республики. Садыков считает, что нужно принять достойные и достаточные меры по поддержке студенческого и молодежного предпринимательства, чтобы через пять лет получить прибыль на товары и услуги.

Напомним, пять татарстанских стобалльников по ЕГЭ планируют поступать в зарубежные вузы.

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