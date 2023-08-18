В Елабуге выступят Баста, Полина Гагарина и «Смысловые галлюцинации»

Баста выступит 19 августа. Фото: Даниил ОПАРИН

В Елабуге хедлайнером Дня нефтяника станет группа «Смысловые галлюцинации». Мероприятие состоится 30 августа, сообщает пресс-служба района.

Местом проведения праздника выбрали стадионе ГЗЦ «Майдан». Выступление местных коллективов начнется в 17:00. А хедлайнеры мероприятия выступят в 19:00. После концерта посетителей ждет салют.

Кроме того, 19 августа на стадионе «Центральный» состоится праздничное мероприятие в честь 25-летия местной компании. В этот день гостей и жителей города ждут выступления кавер-группа «Хитобои», а также хедлайнеров - Басты и Полины Гагарины. Вечер завершится праздничным салютом.

Напомним, в Казани Международный этнический фестиваль «Крутушка» стартует 25 августа.

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