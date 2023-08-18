Мэр Казани Ильсур Метшин дал оценку ремонту дворов и сквера на улице Фрунзе

Что касается сквера, то там были посажены три цветника и большая центральная клумба. Фото: metshin.ru

В эту пятницу, 18 августа, мэр Казани Ильсур Метшин оценил ремонт дворов у домов №15, №17 и №19 на улице Фрунзе, а также находящегося рядом сквера. Территории облагородили для комфорта более чем 1,1 тысяча горожан. Это было сделано в рамках республиканкой программы «Наш двор», годовой план которой в Казани выполнен уже на 84,3%.

Что же касается дворов на улице Фрунзе, то там, помимо всего прочего, провели масштабные работы по озеленению. В основном, конечно, это касается сквера, который связывает дома №15 и №19. Там были посажены три цветника, большая центральная клумба и 56 елей, а также восстановлены 400 метров газона.

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