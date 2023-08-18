Введение туристического сбора в Татарстане потребует принятия ряда нормативно-правовых актов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Татарстан с помощью туристического сбора пополнит бюджет на 200 миллионов рублей в год. При этом еще не утвержден размер ставки, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по туризму.
В настоящее время сумма туристического сбора в разных регионах России составляет от 30 до 100 миллионов рублей. Однако для его введения в Татарстане потребуется принять ряд нормативно-правовых актов.
Во многих российских регионах процедура туристического сбора уже отработана, есть определенная практика. В связи с этим ее введение в республике не займет много времени.
Напомним, в Татарстане на развитие туризма направят более 8,3 миллиарда рублей.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram