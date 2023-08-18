Умер Андрей Кропотов, старший советник юстиции Татарстана

Андрей Кропотов родился 5 ноября 1965 года.

17 августа умер старший советник юстиции Татарстана Андрей Кропотов. Ему было 58 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Андрей Кропотов родился 5 ноября 1965 года. Свою карьеру он начал с должности стажера помощника прокурора Советского, а затем Зареченского районов Тулы. С 2021 года стал заместителем начальника уголовно-судебного управления прокуратуры региона.

Кроме того, старший советников юстиции Татарстана являлся почетным работником прокуратуры России, заслуженным юристом республики. Был награжден медалью «В память 1000-летия Казани», ведомственным знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России».

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