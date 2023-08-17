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НовостиЗвезды17 августа 2023 15:02

В Бугульме на День города бесплатно выступят «Gayazovs Brothers»

Также гостей ждет праздничный салют, шоу витязей и другие развлечения
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Хедлайнером праздника станет музыкальная группа «Gayazovs Brothers».

Хедлайнером праздника станет музыкальная группа «Gayazovs Brothers».

Фото: Даниил ОПАРИН

В Бугульме 30 августа отметят сразу три праздника - День республики, День города и День нефтяника. В этом году городу исполняется 242 года.

Праздничные мероприятия пройдут центральной площади имени Ленина. Гостей ждут мастер-классы, интерактивные площадки, выставки, спортивные и интеллектуальные игры. Также состоится шоу витязей «богатыри», участники которого будут разрывать стальные цепи, завязывать в узлы гвозди и разбивать каменные плиты голыми руками.

Культурная программа пройдет с участием творческих коллективов из города-побратима Армавир. Выступит этнo-электронный DJ-проект «ABIEM Project» и кавер-группа «Blackberry». Хедлайнером праздника станет музыкальная группа «Gayazovs Brothers».

Масштабные гулянья завершатся салютом в 21.00.

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