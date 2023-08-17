Напали на женщину-полицейского: В Нижнекамске за пьяный дебош задержали целую компанию, которая заявляет, что их избили правоохранители

Во время задержания полицейским пришлось применить спецсредства. Фото: скриншот с видео

В соцсетях начали появляться кадры вечернего Нижнекамска. Нет, это не красивый закат, а задержание полицейскими компании, которая распивала спиртное во дворе дома №16 на улице Химиков. Интернет-пользователи начали было возмущаться жесткому поведению правоохранителей. Но МВД Татарстана выложило чуть ли не полную версию видео того, что на самом деле произошло, в том числе и с нагрудных камер полицейских.

«15 августа в 21.45 в дежурную часть Управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из дворов города», - начинается релиз ведомства.

По прибытию на место происшествия патруль обнаружил там компанию их трех женщин и одного мужчины. Никто из них не прятался, а в наглую продолжал выпивать спиртное, даже после замечания полицейских о том, что это является нарушением. Мало того, женщины и вовсе начали утверждать, что на улице употреблять алкоголь не запрещено, что, конечно же, неправда.

Компания продолжала упорствовать. Никто не хотел подчиняться требованиям правоохранителей. Те решили не согласных сопроводить в отдел полиции. Женщины начали сопротивляться. В этот момент, проходящий мимо мужчина, видимо, подумал, что представители закона обижают их. Он накинулся на полицейских, из-за чего после применения против него перцового баллончика оказался на земле и в наручниках.

Пока всех грузили в машину, одна из задержанных напала сзади на женщину-полицейского, которая была в составе патруля. Страж порядка получил травмы. На место вызвали подкрепление. И только после этого всех удалось отвезти в полицию. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, пришедший на «защиту» женщинам мужчина в патрульной машине начал биться головой, чтобы потом обвинить стражей порядка в нападении на него. В ходе разбирательства медосвидетельствование показало у всех четырех задержанных наличие алкоголя в крови.

Суд уже назначил трем женщинам и их компаньону штрафы за неповиновение законному требованию полицейских, появление в общественном месте в состоянии опьянения. Досталось и их «защитнику» - за неповиновение и препятствию работе полицейских его оштрафовали на 4 тысячи рублей. Мало того, сейчас еще решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нападение на женщину-полицейского.

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