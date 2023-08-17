Казанские перевозчики попросили Путина решить проблемы общественного транспорта

Казанцы давно просили о дополнительных автобусах, курсирующих до поселков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казанские перевозчики заявили о напряженной ситуации с общественным транспортом. На предприятиях не хватает работников, а на дорогах - подвижного состава. Они обратились с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину.

Ассоциация АТП Татарстана просят главу государства запустить масштабную программу модернизации отрасли по аналогии с программой благоустройства дворов или реконструкции парков. Тем более, что те же жители Казани давно выступают за дополнительные автобусы до поселков, а также за организацию движение транспорта по вечерам в обычном режиме.

Однако перевозчики своими силами не в состоянии реализовать эту просьбу. Это связано с нехваткой финансирования. Они надеются, что на президиуме Госсовета России вопрос по программе обновления автобусных парков все же рассмотрят.

Отметим, с 2019 года перевозчики просят ввести федеральную программу обновления автобусного парка, дотации сотрудникам предприятия, брутто-контракты. Но Казань не вошла в федеральную программу поддержки обновления автобусного парка «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, до конца 2023 года в Казани изменят маршрутную сеть общественного транспорта.

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