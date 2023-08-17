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НовостиОбщество17 августа 2023 11:52

Власти Казани мечети Дин-Ислам на улице Чишмэле отдали участок земли

Его площадь составляет 813 квадратных метров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Предоставленную землю будут использовать для религиозных обрядов в зоне многоэтажной жилой застройки.

Предоставленную землю будут использовать для религиозных обрядов в зоне многоэтажной жилой застройки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани мечети Дин-Ислам, которая находится на улице Чишмэле, предоставили прилегающий земельный участок. Его площадь составляет 813 квадратных метров. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Предоставленную землю будут использовать для религиозных обрядов в зоне многоэтажной жилой застройки. Такое решение рекомендовала принять комиссия по землепользованию и застройке на основе общественных обсуждений.

Согласно данным кадастровой карты Росреестра, оценочная стоимость участка под религиозным объектом составляет 6,2 миллиона рублей.

Напомним, в Казани Соборную мечеть могут построить на воде.

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