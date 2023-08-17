Минниханов назвал задачи по созданию условий для инвесторов в Татарстане

Среди прочего глава республики перечислил подготовку на местах квалифицированного персонала. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости создания благоприятных условий для инвесторов в регионе. Сделал он это на совместном заседании Кабмина республики и координационного совета по реализации пилотного проекта «Эффективный регион».

По словам Минниханова, стоит задача подготовки квалифицированного персонала, определения и соблюдения четких регламентов, а также создания специального пула земельных участков, которые должны быть готовы и могут быть переданы инвестору. Работа в этих направления уже организована.

Как отметил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, республика пятый год сохраняет за собой второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и не намерена останавливаться на достигнутом.

Напомним, в Татарстане одобрили инвестпроекты с частными вложениями на 88,5 миллиарда рублей.

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