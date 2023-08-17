На госпрограмму «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Татарстане» уйдет на миллиард рублей больше, чем планировалось. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане на развитие туризма направят более 8,3 миллиарда рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского и федерального бюджетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу на госпрограмму «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Татарстане» уйдет на миллиард рублей больше, чем планировалось. Средства будут выделяться поэтапно до 2025 года.

В 2023 году на эти цели планируют направить 219,4 миллиона рублей из местного бюджета и еще 493,2 миллиона рублей - из федерального. Также будут привлекаться муниципальные и внебюджетные источники.

Напомним, комитет по развитию туризма Казани на пресс-тур потратит 1,5 миллиона рублей.

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