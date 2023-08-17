Путин поручил Татарстану определить возможность создания сети кампусов в России

Новые жилые студгородки должны появиться при образовательных организациях. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Татарстан определит возможность создания сети университетских кампусов в России. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

Эту задачу предстоит выполнить совместно с правительством России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Одним из ответственных лиц назначили раиса Татарстана Рустама Минниханова. Также в этот список вошли премьер-министр страны Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор агентства Светлана Чупшева.

Отметим, доклад должен быть представлен до 30 марта 2024 года. Новые студенческие городки должны появиться при образовательных организациях.

Напомним, в Татарстане на строительство 11 школ направят 16,5 миллиарда рублей.

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