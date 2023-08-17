Большинство стобалльников выбрали вузы Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять татарстанских стобалльников по ЕГЭ планируют поступать в зарубежные вузы. Для этого они выбрали Китай, Великобританию, Черногорию и Испанию. Об этом на аппаратном совещании сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

По словам главы ведомства, большинство стобалльников все же выбрали вузы Казани. Их насчитывается 86 человек. А 56 выпускников хотят поступить в университеты Москвы, 28 татарстанцев - в учебные заведения Санкт-Петербурга.

Кроме того, лишь по два человека изъявили желание учиться в вузах Набережных Челнов и Нижнего Новгорода, а по одному выпускнику - в Екатеринбурге, Уфе и Ульяновске.

Напомним, только в Казани 90 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

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