В Казани на улице Назарбаева появится новая жилая застройка

Жилая застройка появится около здания «Казэнерго». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вахитовском районе Казани на улице Назарбаева появятся новая среднеэтажная жилая застройка. Соответствующий проект межевания под строительство опубликован в сборнике документов и правовых актов города.

Согласно проекту, под дома с квартирами отведут 4,3 тысячи квадратных метров. Речь идет об участке около здания «Казэнерго», школы №41 и детсада №89.

Отметим, эта застройка будет не более восьми этажей в высоту. Она предполагает размещение подземных гаражей и автостоянок, спортивных и детских площадок.

Напомним, в Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис Газпрома.

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