Комитет по развитию туризма Казани на пресс-тур потратит 1,5 миллиона рублей

Пресс-тур будет организован для десяти человек из Алма-Аты и Иркутска. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по развитию туризма Казани на организацию пресс-тура потратит 1,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в рамках пресс-тура организуют презентацию туристического потенциала города. А посетителей ждет дегустация национальной кухни для закрепления имиджа Казани как гастрономической столицы России.

Пресс-тур будет организован для десяти человек из Алма-Аты и Иркутска. Им оплатят размещение в гостинице и проведут обзорную экскурсию по Казани, свозят в Раифский Богородицкий монастырь, на остров-град Свияжск и в Великий Болгар.

Отметим, в рамках встречи состоятся встречи и деловые переговоры. По итогам мероприятия подрядчик обязан сдать фотоотчет.

Напомним, на казанском озере Лебяжье 26 августа состоится гастрофестиваль.

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