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НовостиПроисшествия17 августа 2023 7:17

На главу медсанчасти МВД по РТ возбудили уголовное дело и отпустили на волю

Начальник медсанчасти МВД Татарстана стал фигурантом уголовного дела, на него вышли сотрудники ФСБ, когда распутывали схем с «лечением» солдат срочной службы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сообщается, что после допросов фигуранта уголовного дела отпустили домой.

Сообщается, что после допросов фигуранта уголовного дела отпустили домой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники ФСБ заподозрили начальника медсанчасти МВД Татарстана в превышении должностных полномочий. На него завели уголовное дело по соответствующей статье.

Как полагают силовики, в Казани с 2021 по 2022 года солдат срочников вывозили в госпиталь МВД Татарстана, которым в то время руководил нынешний начальник медсанчасти ведомства. Но вместо лечения прибывших отправляли на хозяйственные работы или трудится на приусадебных участках начальников.

Сам фигурант уголовного дела был допрошен силовиками и в итоге отпущен дому, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

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