Аптекари должны будут вносить данные рецептов в специальную систему мониторинга. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане с 1 сентября введут новый механизм контроля за продажей лекарств. Теперь жители не смогут приобрести некоторые препараты без рецепта, сообщает Минздрав республики.

Как отметили в ведомстве, рецепты будут выдавать только для сильнодействующих, психотропных, наркотических препаратов, а также для льготных препаратов, которые частично или полностью оплачиваются государством.

При этом аптекари должны будут вносить данные рецептов в специальную систему мониторинга, чтобы никакие уговоры покупателей не переубедили их. В Минздраве заявили, что эти новшества вводятся в интересах больных и для борьбы с самолечением.

Напомним, в Татарстане с начала года мышиной лихорадкой заразились почти 400 человек.

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