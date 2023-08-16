В Советском районе Казани ночью 17 августа отключат воду

Воды не будет с 23.00 16 августа по 05.00 17 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Советского района Казани предупреждают об отключении водоснабжения с 23.00 16 августа по 05.00 17 августа. Это связано с проведением аварийных работ на водозаборе «Азино».

Подача воды будет прекращена в домах по ряду улиц: Ново-Азинская, 1-я Азинская, Ак. Арбузова, Пр.Победы, Н. Ершова, Сибирский тракт, Галеева, Новаторов, Заря, Дружбы, Пионерская, Сибирский переулок, Кирпичникова, Журналистов, Зур Урам, Краснооктябрьская, Артиллерийская, Зенитная, Каваллерийская, Оборонная, Строительная, Радистов, Связистов, Металлистов, Космонавтов.

Также без воды останутся больницы: ж/д больница, Н.Ершова, 65, РКПБ, Н.Ершова, 49, ПБСтИН, Н.Ершова, 49, Детская больница №8, Галеева,11, Диагностический центр, Н.Ершова, 54.

С подробным списком домов, которых коснется отключение, можно ознакомиться в официальной группе Советского района.

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