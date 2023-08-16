Также в Казани планируется открытие музей образования республики. Фото: Олег УКЛАДОВ

На набережной Казанки установят памятник учителю. Так же там появится новый сквер. Об этом на совещании сообщил глава Минобрнакуи Татарстана Ильсур Хадиуллин.

По словам Хадиуллина, планируется открытие музея образования республики. Он расположится на территории Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Все это появится в 2023-м, объявленный Годом педагога и наставника.

Напомним, в Казани рядом с Национальной библиотекой появится детский парк отдыха.

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