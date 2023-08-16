Для участия приглашают школьников 8-11-х классов, студентов колледжей и техникумов Татарстана. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Казани идет набор на бесплатные курсы по программированию «Код будущего». Это реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба казанского филиала РАНХиГС при президенте России.

Для участия приглашают школьников 8-11-х классов, студентов колледжей и техникумов Татарстана. Курсы будут вести преподаватели казанского филиала РАНХиГС. Обучающиеся получат базовые знания по языку программирования Python, научатся создавать сайты и крутую графику. После успешного завершения учебы им выдадут сертификаты.

Курсы стартуют в сентябре и включают четыре модуля. Занятия будут проходить раз в неделю очно и на цифровой платформе. Для участия нужно подать заявку на портале «Госуслуги».

Напомним, в Татарстане на повышение квалификации педагогов выделили 1,3 миллиона рублей.

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