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НовостиОбщество16 августа 2023 6:36

В Казани за год стоимость социального жилья выросла на 38%

Теперь один его квадратный метр оценивается в 75 тысяч рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Социальное жилье предоставляют в чистовой отделке.

Социальное жилье предоставляют в чистовой отделке.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Казани за год стоимость социального жилья выросла на 38%. Об этом на брифинге рассказал заместитель директора Госжилфонда при раисе Татарстана Булат Гилманов.

Сейчас в республике стоимость одного квадратного метра соцжилья составляет 75 тысяч рублей. Однако такие квартиры все равно дешевле коммерческих на 40-45%. Их цена зависит от территории и проекта строительства.

Отметим, социальное жилье предоставляют в чистовой отделке. Будущим хозяевам нужно только завести мебель и можно сразу начать жить.

Напомним, в Татарстане на жилищные программы для молодежи выделили 700 миллионов рублей.

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