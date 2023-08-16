Социальное жилье предоставляют в чистовой отделке. Фото: Александр ГЛУЗ

В Казани за год стоимость социального жилья выросла на 38%. Об этом на брифинге рассказал заместитель директора Госжилфонда при раисе Татарстана Булат Гилманов.

Сейчас в республике стоимость одного квадратного метра соцжилья составляет 75 тысяч рублей. Однако такие квартиры все равно дешевле коммерческих на 40-45%. Их цена зависит от территории и проекта строительства.

Отметим, социальное жилье предоставляют в чистовой отделке. Будущим хозяевам нужно только завести мебель и можно сразу начать жить.

Напомним, в Татарстане на жилищные программы для молодежи выделили 700 миллионов рублей.

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