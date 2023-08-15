На казанском озере Лебяжье 26 августа состоится гастрофестиваль

На гастрофесте свою продукцию представят предприниматели, фермеры, самозанятые, кафе и рестораны. Фото: Дина Иванова

В Казани на озере Лебяжье 26 августа состоится гастрономический фестиваль. Свою продукцию представят предприниматели, фермеры, самозанятые, кафе и рестораны, сообщает глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Гостей и жителей столицы Татарстана на гастрофесте ждут вкусная еда, зажигательная музыка и интересные развлечения. Сергей Миронов уверен, что это станет одним из самых ярких событий лета.

Отметим, последний гастрофестиваль в Казани прошел 24 сентября. На мероприятии установили рекорд по приготовлению 1 000 кыстыбый за десять минут.

Напомним, гастрофест «Вкусная Казань-2023» перенесли со стадиона «Ак Барс Арена».

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