В Казани посетителя Верховного суда Татарстана арестовали за татуировку

Мужчину задержали за изображение на шее герба Третьего рейха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верховный суд Татарстана мужчина в татуировках пришел, предположительно, поддержать свою мать на процессе о мошенничестве. Вот только до зала суда он так и не дошел. Стоящий на пропускном пункте пристав заметил на шее посетителя среди прочих рисунков изображение герба Третьего рейха.

«Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего привлечения его к административной ответственности», - сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

Сначала мужчину доставили в отделение полиции, где на него составили протокол за неисполнение распоряжения судьи или пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. После задержанного отвезли в суд, который приговорил его к 7 суткам ареста.

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