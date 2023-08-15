В Казани Метшин и Хабенский обсудили предстоящие гастроли МХТ имени Чехова

По словам Хабенского, в декабре запланированы гастроли малой формы на 200-300 зрителей. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин и художественный руководитель-директора Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова Константин Хабенский обсудили предстоящие гастроли в столице Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам Хабенского, в декабре запланированы гастроли малой формы на 200-300 зрителей. Так, МХТ в столице Татарстана покажет два спектакля из своего нового репертуара. Речь идет о «Винни-Пуховских чтениях» и «Дуэле».

Кроме того, идет подготовка нового совместного проекта, главной темой которого станет семья. По мнению директора театра, это событие можно назвать «парадом семьи». Зрители смогут увидеть эту работу ближе к весне 2024 года.

Напомним, в Набережных Челнах Фаниль Салихов покинул должность директора Концертного зала.

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