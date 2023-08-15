На месте будущего парка планируют оформить газон, посадить деревья и кустарники. Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани рядом с Национальной библиотекой появится детский парк отдыха. Это решение принял раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона.

В этот вторник, 15 августа, Минниханов вместе с мэром города Ильсуром Метшином осмотрели территорию, где появится новая площадка. В настоящее время она представляет из себя пустой участок без твердого покрытия и озеленения.

В будущем парке планируют оформить газон, посадить деревья и кустарники. Также там обустроят игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и питания, павильон для мастер-классов.

По мнению раиса Татарстана, этот проект имеет особую важность для жителей города. В связи с этим он поручил всем соответствующим службам подготовить необходимые документы и приступить к работе.

Напомним, Минниханов оценил влияние санкций на экономическое развитие Татарстана.

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