Фаниль Салихов причины ухода не сообщил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах Фаниль Салихов покинул должность директора Концертного зала имени Сары Садыковой. Он возглавлял эту организацию с 2004 года.

Сам Салихов причины своего ухода не сообщил. Однако он заявил, что планирует выйти на работу с 1 сентября.

Фаниль Салихов 12 августа отметил юбилей. Ему исполнилось 65 лет, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, депутат Казгордумы назначен гендиректором «ПЖКХ» в Казани. Эту должность занял Евгений Чекашов.

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